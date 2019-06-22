Два белых светящихся «НЛО» испугали жителей Канзас-Сити

В Канзас-Сити на западе американского штата Миссури местные жители увидели в небе два летающих белых шара. Среди множества догадок о том, что это могло быть, лидировал вариант об НЛО. Об этом сообщает издание Express.

Неопознанные летающие объекты вызвали недоумение даже у местной метеорологической станции, сотрудники которой заявили, что не имеют представления, что это.

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Под их сообщением в Twitter собралось множество пользователей, которые начали состязаться в остроумии, комментируя снимок объектов, светящихся в воздухе.

Вскоре стало известно, что неопознанные объекты являются обычными воздушными шарами. Местная радиостанция KMBC со ссылкой на агентство перспективных исследований в области обороны сообщила, что местные жители могут расслабиться и никакой опасности нет.