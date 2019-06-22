На нефтезаводе в США прогремел мощный взрыв: видео

Крупный пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе Philadelphia Energy Solutions в американской Филадельфии. Очевидцы сообщают о взрывах на территории предприятия. Об этом пишет газета The Philadelphia Inquirer.

По информации издания, как минимум пять человек получили ранения в результате ЧП. К настоящему моменту пожарным не удалось потушить возгорание на НПЗ.

Как сообщают экстренные службы, уровень загрязнения воздуха в окрестностях предприятия находится в пределах нормы.

Пользователи социальных сетей, в свою очередь, опубликовали видео инцидента. На кадрах видно, как с территории завода в ночное небо устремляется огромный огненный столб, озаряющий прилегающую к Philadelphia Energy Solutions территорию.

Ранее в Сети были опубликованы кадры взрыва на нефтеперерабатывающем предприятии в Хабаровском крае.