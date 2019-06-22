Дочь госпитализированной Федосеевой-Шукшиной рассказала о состоянии матери

В разговоре со «Звездой» дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга Шукшина подтвердила появившуюся ранее в СМИ информацию о госпитализации матери.

Женщина рассказала, что накануне ночью артистка перенесла сразу три приступа бронхиальной астмы. Ольга была очень обеспокоена этим. В настоящий момент она выехала из Сергиева-Посада и направляется в больницу, в которую привезли Федосееву-Шукшину.

Между тем в разговоре со со «Звездой» сама Шукшина отказалась подтвердить или опровергнуть информацию о своей госпитализации.

Ранее сегодня в СМИ появилась информация, что Лидия Федосеева-Шукшина вызвала медиков, почувствовав очередное недомогание. Врачи незамедлительно провели актрисе ингалирование, но значительно улучшить состояние не удалось. Тогда они приняли решение о госпитализации.