Главком ВМФ вручил дипломы офицерам Военно-морской академии им. Кузнецова
В церемонии выпуска офицеров Военно-морской академии им. Кузнецова принял участие главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.
© Фото: Минобороны России
В Кронштадте состоялись выпуск и торжественная церемония посвящения в офицеры выпускников Военно-морской академии им. Кузнецова.
Белоснежные мундиры в парадном строю украсили историческую Якорную площадь города.
В церемонии приняли участие исполняющий обязанности главы Санкт-Петербурга Александр Беглов и главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов.
Главком ВМФ поздравил выпускников и вручил им кортики, погоны и дипломы. Евменов отметил, что с получением званий и дипломов учебный процесс не закончился и теперь вчерашним курсантам предстоит быть первыми во всем, как и полагается офицерам флота.
Завершилась торжественная церемония посвящения в офицеры праздничным парадом.