СМИ сообщили о госпитализации Лидии Федосеевой-Шукшиной

В Москве госпитализирована супруга продюсера Бари Алибасова, актриса Лидия Федосеева-Шукшина. Об этом сообщил паблик Baza.

Утверждается, что артистка вызвала скорую помощь домой, как только почувствовала удушье из-за приступа бронхиальной астмы.

Прибывшие на место медики незамедлительно провели актрисе ингалирование, но значительно улучшить ее состояние не удалось. По данным паблика, после этого врачи приняли решение госпитализировать Федосееву-Шукшину в одну из столичных клиник.

Напомним, в начале июня супруг Шукшиной, продюсер Бари Алибасов, был экстреннно госпитализирован в НИИ им. Склифосовского после того, как случайно выпил средство для прочистки труб. В результате несчастного случая он получил ожоги пищевода, желудка, кишечника и дыхательных путей.