«Западный фронт. Операция Память». Документальный фильм

На «Звезде» - премьера. Документальный фильм «Западный фронт. Операция Память».

Картина расскажет о том, как память о войне хранят, а точнее пытаются хранить в Польше, Литве и других европейских странах; как простые люди вынуждены противостоять властям, чтобы отстоять историю, отстоять памятники советским воинам, с которыми на официальном уровне под предолгом борьбы с советским прошлым, ведется их уничтожение.

В фильме – история нескольких памятников, расположенных в трех европейских государствах.

В Германии, накануне Дня Победы, в городе Байльроде восстановили памятник освободителям - легендарный танк Т-34. Это событие за последние несколько лет стало едва ли не единственным в череде мрачных новостей об осквернении могил красноармейцев и сносе монументов в Европе.

На деньги председателя Волгоградского регионального отделения РВИО Виктора Василевского и его друга-москвича Сергея Горбунова в этом городе памятник отреставрировали в рамках акции «Своих не бросаем». Ранее он был изрисован вандалами.

На территории Германии власти страны установили около 4100 мемориалов советским воинам-освободителям, В Болгарии – 400 памятников, в Венгрии – около 1000 памятников, Польше – свыше 500 памятников, Чехии – около 60 памятников. Отношение жителей этих стран к подвигу советских воинов разное.

В Литве Юлиус Стракшалис на свои деньги ремонтирует памятники Великой Отечественной войны и устанавливает имена героев, павших на территории Литвы. Юлиус – бывший офицер Советской Армии, раньше защищал свою страну, теперь - защищает память о ней.

Недалеко от Вильнюса расположен уникальный мемориальный комплекс, открытый в 1985 году. На его территории захоронены 147 воинов: белорусы, казахи, украинцы, татары, русские...

Переместимся в Польшу. Городок Болеславец, бывший Бунцлау, знаменит тем, что здесь находится мемориал, в котором покоится сердце великого русского полководца Михаила Илларионовича Кутузова. В пяти шагах от него – памятник 141 советскому воину, павшим в боях за город в начале 1945 года, из которых 42 – Героя Советского Союза.

Всего за освобождение Польши наша страна заплатила высокую цену – 600 тысяч воинов пали за освобождение от немецко-фашистских захватчиков.

Когда поляки после войны ставили нашим воинам памятники, они прекрасно понимали, что именно Красная армия спасла их от уничтожения, говорит Юрий Никифоров, кандидат исторических наук, начальник научного отдела РВИО.

«Шесть миллионов поляков было уничтожено за период оккупации. Потери, сравнимые только с СССР», - рассказал историк.

Однако именно здесь, согласно закону «О декоммунизации», уничтожают памятники.

Так случилось с памятником благодарности Советской армии в городе Легница. Установленный в 1951 году, на нем двое солдат, польский и советский, держали на руках маленькую девочку. В прошлом году его демонтировали. Отношение окружающих к событию - равнодушное.

Здесь же стоял и памятник Константину Рокоссовскому, одному из виднейших полководцев Великой Отечественной войны, маршалу сразу двух государств – СССР и Польши. В 1992 году бронзовый бюст военачальнику снесли. Власти города посчитали, что он здесь больше не нужен.

Бронзовый бюст Рокоссовскому пустили бы на металлолом, если бы не действия простого поляка – Михола Сабадаха. У себя дома, за городом, на территории родового поместья бывший офицер Войска Польского создал музей памятников, которые разрушили вандалы или от которых отказались по разным причинам. У него здесь, как поется в известной песне - «и генерал, и рядовой».

«Раньше памятник Рокоссовскому стоял возле дома офицеров советской армии в Легнице. Потом неизвестные "патриоты в кавычках" захотели уничтожить его: подрезали даже шею. В последний момент я его спас», - сказал бывший майор Войска Польского.

Офицер рассказывает, что у него много раз спрашивали, сколько он заплатил за него, на что он отвечает, что памятники денег не стоят.

Ежегодно к нему приезжают около тысячи туристов. Денег он с них не берет.

Ежи Тыц – еще один польский активист, для которого борьба за память – личное. Во время войны его мать спасли советские солдаты.

«Мне мама наказала: чтить память советских солдат-освободителей. Я работаю по указанию моей мамы», - говорит он.

Недавно он приезжал в Москву на круглый стол, где в присутствии депутатов Государственной Думы и МИДа, обсудили уничтожение мемориала советским танкистам в польском городе Чанка.

Мавзолей стоял на могиле 56 советских танкистов, погибших во время освобождения города. Его снесли, а площадь, на которой он находился, основательно расчистили бульдозеры.

По словам активиста, власти во время работ осквернили могилы.

Война далась Советскому Союзу страшной ценой - 27 миллионов, забрала лучших, раскидав их по разным странам, за сотни километров от родного дома, кровавым рубцом осталась в памяти поколений. Памяти, стереть которую нельзя.