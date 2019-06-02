В Харькове возбудили уголовные дела после сноса бюста Жукова

Национальная полиция Харьковской области завела два уголовных дела по факту событий в Немышлянском районе Харькова, в результате которых националисты незаконно снесли памятник маршалу Георгию Жукову.

«2 июня в 13:40 в службу "102" поступила информация о повреждении памятника Жукову на проспекте Петра Григоренко. Также во время мероприятий группа неизвестных распылила слезоточивый газ. Трое сотрудников полиции, которые несли службу и обеспечивали правопорядок возле памятника, получили химический ожог глаз и были доставлены в больницу», - отмечается на сайте Национальной полиции Харьковской области.

Следователи возбудили уголовные производства по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по статьям предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Напомним, мэр Харькова Геннадий Кернес уже пообещал, что сваленный с постамента бюст маршала Георгия Жукова будет восстановлен.

Сегодня днем активисты национальных движений и партий Украины свалили бюст Жукова, установленный недалеко от Дворца спорта в Харькове, с помощью троса. Вместо него они водрузили на постамент государственный флаг Украины.