О президенте Украины, будущем Европы и санкциях против РФ: интервью Тьерри Мариани телеканалу «Звезда»

Мы поздравляем вас с успехом на прошедших выборах. Мы, конечно, знаем, кто такие правые. Но я хочу спросить у вас – кто такие французские правые, какие ценности вы продвигаете, почему вас так не любят в Брюсселе? Почему находятся те, кто иногда называет представителей правых фашистами?

Европейский Союз становится чем-то вроде религии. В ней есть духовные лидеры, есть те, кто просто хочет сменить веру. Я люблю Европу, я не против Европы – но, уж простите, мне кажется, что у нас может быть и другая Европа. Не та, которая существует для господина Юнкера и госпожи Могерини.

Чего, по сути, мы хотим добиться? Лишь проведения другой политики. Они пытаются опорочить мою партию, а также иные политические силы – например, партию господина Сальвини. В ходе этой предвыборной кампании они утверждали, что мы хотим уничтожить Европу, что мы против Европы. Все это абсолютно не так. Мне кажется, что я как раз больший европеец, чем они. Например, я прошу закрыть границы. Посмотрите, что происходит в миграционной сфере – с каждым годом в Европу прибывает все больше иммигрантов. Закрывая на это глаза, мы уничтожаем Европу, наши ценности, нашу идентичность.

Те, кто сейчас находятся у руля Европы, попросту не знают, что с нами делать, как с нами бороться. Все больше и больше людей во Франции, Италии, Германии принимают нашу позицию. Конечно, нас легко обозвать фашистами, националистами, опасными людьми – но что, получается, 25% французов сейчас являются фашистами? И 40% итальянцев – тоже? Нет, никакие они не фашисты, просто обычные люди, которые просто хотят жить в своей стране, не меняя привычки и веру.

Вот мы и говорим – пардон, нам нужна другая Европа. И нынешние выборы – впервые – показали, что такое желание есть не только у Марин Ле Пен или ее партии. В 20 странах избиратели заявили, что тоже хотят другую Европу. У нас с этими партиями есть разногласия, но мы едины в одном – стремлении взять под контроль Европу и превратить ее в Европу наций, которая будет уважаться идентичность и суверенитет каждого входящего в нее государства.

Вы сказали, что вы не хотите разрушать Европейский союз. Хотите его изменить. Вопрос только в мигрантах?

Мигранты – это лишь самая важная тема за последний год. Какова же идеология, религия этой Европы? Нам объясняют – вы должны быть открыты всему миру, принимать, что к вам идет. Экономические правила, чужие ценности и цивилизационные нормы, свободную торговлю. Мы же говорим - давайте в первую очередь защитим интересы нашей страны. А уже потом, если это не будет противоречить нашим интересам, откроемся всему миру.

Контроль за границей, за действиями компаний, за безопасностью наших ценностей – вот за что мы выступаем. Мы – цивилизация с богатой историей. Да, я уважаю чужую религию, но Европа никогда не была территорией, где ведущая религия - ислам. Да, у нас есть религиозные меньшинства – но они именно меньшинства. И мы не обязаны делать все, чего они от нас хотят.

Мы хотим видеть Европу как Альянс Наций, и требуем уважать их идентичность. Возьмем для примера компанию Airbus, производящую самолеты. Она ведь не была создана Европейским Союзом. Нет, Франция и Германия просто решили вместе построить хороший самолет. Позже к ним присоединились другие страны. Для нас это - олицетворение будущего Европы. Невозможно требовать от 28 стран-членов ЕС соблюдать единые правила. Болгария и Румыния, - я уважаю эти страны – но они находятся на совершенно ином уровне развития, чем Франция или Британия. Европа Наций – это набор программ и проектов, и каждая страна решает – где она участвует, а где нет. Ведь тот же Airbus - успешный проект, но в нем не участвуют все 28 стран-членов Евросоюза.

Но у нас есть пример Греции, где несколько лет назад к власти пришел Алексис Ципрас. Он хотя и не правый, но тоже пришел к власти на декларации независимости Греции от Евросоюза. И мы прекрасно помним, как закончилась его первая встреча с Меркель. Его фактически продавили и, если хотите, была капитуляция перед требованиями Евросоюза. Как вы считаете, у вас хватит сил противостоять Меркель и противостоять Евросоюзу?

Наша ситуация немного отличается о ситуации с греческим премьер-министром. В тот момент Греция действовала в одиночку. А мы уже не одни. У нас и наших сторонников в этом парламенте будет 120 голосов. Да, возможно мы не объединимся в единую парламентскую группу, ведь наши позиции разнятся с другими партиями. Например, депутаты от Польши и стран Балтии не согласны с нами по вопросу сотрудничества с Россией.

Когда Греция была одна, ей было сложно сопротивляться давлению других стран. Сейчас ситуация иная – в парламенте мы займем около 20% мест, а в состав Еврокомиссии – это такой аналог советского Политбюро, в которое каждая страна номинирует одного комиссара – ряд государств делегирует людей, которые не придерживаются европейской либеральной веры. И комиссары, которых делегирует Италия, Чехия, Польша, Австрия будут проводить несколько иную политику, чем Ангела Меркель.

Я не говорю, что мы одержали победу – нет, но игра впервые стала открытой. Больше нет одной страны, которая находится в изоляции за свои взгляды – то, что произошло во Франции, повторилось в других странах.

Тогда с чего вы начнете в Европарламенте? Нас, конечно, интересует вопрос если не отмены, то, хотя бы, отмены автоматического продления антироссийских санкций. Как и с кем вы будете говорить на эту тему, и будете ли вы поднимать этот вопрос?

Все устали от антироссийских санкций, потому что понимают - они абсолютно бесполезны. И ситуация меняется, прежде всего потому, что меняется сама Украина. Никто в Европе вам это не скажет, но результаты выборов украинского президента стали мощным ударом по Европе. На протяжении 5 лет Европа поддерживала деньгами Петра Порошенко и проводимую им политику. Европейские финансовые институты, Всемирный банк - все помогали. А в итоге на выборах он получил лишь 25% голосов. Это означает, что украинцы хотят другую политику. И это прекрасные новости. Я не знаю нового президента – прошло слишком мало времени для того, чтобы о нем сформировалось какое-то мнение – но я слышал, что он хочет проводить новую линию в отношении России. И вопрос в том, насколько умными будут его шаги, хочет ли он мира?

Мы ждем – возобновится ли в следующем месяце дискуссия между Россией и Украиной. И если она возобновится, если Минские соглашения начнут шаг за шагом выполняться – то, возможно, появится шанс на прогресс и снятие санкций. Сейчас снять санкции невозможно. Мы, конечно, можем вынести на голосование в Европарламенте такую резолюцию, произнести пламенную речь в ее поддержку с трибуны. Но эта резолюция все равно не наберет достаточное количество голосов. Поэтому сначала нужно дождаться прогресса в российско-украинских отношений. Я был в Донецке в ноябре, видел, как живет эта бедная страна, как страдают жители от последствий войны, и уверен – Европа не может больше принимать эту ситуацию как должное. Не может спокойно смотреть на то, как часть Европы бомбят. Я надеюсь, что ваши две страны найдут решение, и для этого необходимо снять санкции.

Может быть, настало время Европе уже подтолкнуть Украину и обозначить жестче свою позицию в отношении Донецка, Донбасса?

Конечно, когда мы общаемся с украинскими властями, мы пытаемся им объяснить, что смена линии поведения - в их же собственных интересах. Все последние пять лет страна катится вниз, экономика падает, молодежь бежит из страны, и мне кажется, задача Европарламента в том, чтобы добиваться мира. Война никогда не является решением проблемы.Также в Европе должны понять – история с Крымом уже написана. Он находился в составе Украины лишь 23 года – это слишком короткий период. Население Крыма довольно тем, что у них все хорошо, там нет войны. А в Донбассе есть, и эту ситуацию надо менять. Украине самой не нужна война внутри страны. Поэтому мы должны подтолкнуть Киев к соблюдению минских договоренностей. Последние пять лет Европа не принуждала Украину уважать эти соглашения, но при этом продолжала оказывать помощь. И нынешние политики должны сказать Киеву: «Мы готовы вам помогать, дать деньги – но вы должны уважать Минские соглашения и идти по пути мира».

Но все последние пять лет все так и продолжалось. Европа продолжала давать деньги Украине, Украина говорила, что «да, мы будем что-то выполнять», но ничего не делалось. Европа не устала от такой Украины?

Европа должна продолжить оказывать помощь Украине. Но на своих условиях. Мы должны сказать им, что готовы и дальше поддерживать – ведь Украина является частью Европы, – но украинские власти должны идти по направлению к миру. И это нормально. Если вы кому-то помогаете, то имеете право выставлять какие-то условия. Повторюсь – в Минских соглашениях все четко прописано. Донбасс является частью Украины, но ему должна быть предоставлена автономия. Киев должен принять специальный закон, который гарантирует Донбассу уважение его идентичности. Все очень просто – почему же Украина не выполняет эти соглашения?

Ваши первые шаги в Европарламенте? Все ждут, что вы будете скандалить. Вы будете скандалить?

Я скандалить точно не хочу – я лишь стремлюсь сделать Европу прогрессивной. И первые шаги будут направлены на восстановление контроля над границей. Ведь если вы сегодня зайдете в некоторые районы Парижа, то попросту испугаетесь. Всего пару дней назад кто-то бросил бомбу в Лионе, втором городе Франции. И сделал это один из иммигрантов. Серьезность этой проблемы с каждым днем возрастает, безопасность под угрозой. Поэтому нам и нужно срочно брать под контроль наши границы. Так что я не скандалить пришел – а лишь защищать свои идеи.

Мы любим Европу – но ту Европу, которая уважает свое население, национальные идентичности ее стран-членов, которая хочет жить в мире с Россией, находящейся вместе с нами на одном континенте. Наши интересы совпадают. Как по мне, США – наш лучший союзник, но Россия – тоже союзник. И нам надо научиться балансировать между ними. Эту политику я и защищаю.

Как вам удастся балансировать между Штатами и Россией, если Трамп, не скрывая, давит сейчас на Европу, заставляет отказаться от Северного Потока и настаивает на пролонгации антироссийских санкций?

О, это просто. Я хочу продвигать интересы своей страны и Европы. Я уважаю и позицию Трампа, и позицию Путина – но у каждого государства свой интерес. Например, мы говорили о санкциях – и в интересах Европы эти санкции отменить. Я хочу их отменить не потому, что люблю Путина и ненавижу Трампа, а потому, что эти санкции глупые по своей сути.

Я уважаю Трампа – он защищает свою страну. Я уважаю ваше правительство – оно продвигает интересы России. Я не злюсь на США за то, что они сильны, я злюсь на эту Европу за то, что она сейчас слаба. Я хочу, чтобы Европа могла уважительно, но твердо демонстрировать свои интересы. Такую политику должно проводить любое государство, заботящееся о своем народе. Ее проводите вы, проводит Америка – но не проводит Европа. И это мы хотим изменить.