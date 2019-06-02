Роналду, Месси и ван Дейк вошли в символическую сборную ЛЧ

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, нападающий «Барселоны» Лионель Месси и защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк вошли в символическую сборную футбольной Лиги чемпионов по итогам сезона-2018/19. Об этом сообщается в Twitter UEFA.

Технические наблюдатели Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) выбрали 20 игроков для символической сборной.

🌠 Символическая сборная #ЛигаЧемпионов сезона 2018/19 🌠



Технические наблюдатели выбрали 20 блестящих игроков🙌 pic.twitter.com/84SuTb72Yv — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 2 июня 2019 г.

В нее вошли также голкиперы Алиссон из «Ливерпуля» и Марк-Андре тер Штеген из «Барселоны», защитники ван Дей, Трент Александер-Арнольд, Эндрю Робертсон из «Ливерпуля», Маттейс де Лигт из «Аякса», Ян Вертонген и Мусса Сиссоко из «Тоттенхэма», полузащитники Джорджиньо Вейналдум, Садио Мане из «Ливерпуля», Лукас Моура из «Тоттенхэма», Хаким Зиех, Френки де Йонг, Душан Тадич из «Аякса», Кевин Де Брейне, Рахим Стерлинг из «Манчестер Сити» и Танги Ндомбеле из «Лиона», а также форварды Мессе, Роналду и Давид Нерес из «Аякса».

Напомним, в финальном матче турнира между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» победа досталась ливерпульскому клубу (2:0). Ван Дейка признали самым ценным игроком финала ЛЧ. Месси по ходу состязания забил 12 мячей, став лучшим бомбардиром, а Роналду отличился шесть раз.