В Ассоциации туроператоров РФ назвали число россиян, находящихся в Грузии

Россияне при отмене тура в Грузию могут претендовать на полный возврат средств в соответствии со статьей 14 закона о туризме. Об этом «Звезде» рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Согласно статье 14 закона о туризме, турист в праве обратиться за компенсацией своих средств в полном объеме, за вычетом, в данном случае, билетов на регулярный рейс, потому что деньги за билеты должен вернуть перевозчик. Человек, который хочет вернуть свои деньги, должен оставить соответствующую заявку в туристической компании, и ждать ее рассмотрения. Сразу предупрежу, эти возвраты не делаются мгновенно. Это занимает определенное время: от двух недель», - заявила Ломидзе.

По ее словам, в настоящий момент в Грузии находятся 5-7 тысяч «организованных туристов» из РФ, однако тех российских туристов, кто путешествует по Грузии самостоятельно, без туроператора, намного больше.

Ранее стало известно, что Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям летать из России в Грузию с 8 июля 2019 года. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте Кремля.

Данный запрет связан с беспорядками, которые начались в Грузии накануне.

Напомним, в четверг, 20 июня, улицы Тбилиси захлестнула волна протестов. Демонстранты штурмовали здание парламента и выступали против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).

В результате столкновений с полицией пострадали более 200 человек. Спецназ Грузии открыл по протестующим стрельбу резиновыми пулями и применил слезоточивый газ.