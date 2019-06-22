В Кремле назвали условие для восстановления авиасообщения с Грузией

В Кремле рассказали, когда будет отменен запрет на авиаперевозки россиян в Грузию. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это произойдет после исчезновения угрозы для безопасности российских граждан.

«Ситуация в Грузии должна нормализоваться, и должны исчезнуть любые угрозы для безопасности наших граждан», - цитирует Пескова РБК.

Вместе с тем он отметил, что указ президента России Владимира Путина о запрете авиаперевозок в Грузию является вынужденной рестрикцией на фоне экстремистских действий в Тбилиси.

Путин запретил российским авиакомпаниям летать из России в Грузию с 8 июля 2019 года. Правительству Российской Федерации были даны поручения по обеспечению скорейшего возвращения временно находящихся на территории Грузии граждан РФ, а также их багажа.

В четверг, 20 июня, улицы Тбилиси захлестнула волна протестов. Демонстранты штурмовали здание парламента и выступали против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).

В результате столкновений с полицией пострадали более 200 человек. Спецназ Грузии открыл по протестующим стрельбу резиновыми пулями и применил слезоточивый газ.