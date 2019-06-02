Токаев назвал партнерство с РФ фактором достижения успеха для Казахстана

Взаимодействие России и Казахстана является важным фактором для достижения успехов во внутреннем развитии, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия-24».

По его словам, Россия для республики является не только стратегическим приоритетом, а у сотрудничества с ней есть и прагматичный смысл.

«Казахстанско-российское сотрудничество, основанное на принципах стратегического партнерства и союзничества, - это важнейший фактор достижения успеха Казахстаном в своем внутреннем развитии», - подчеркнул казахстанский лидер.

Говоря о будущем Казахстана, он отметил, что видит страну с образованной молодежью, которая уверенно смотрит в будущее и живет в достатке. Токаев сказал, что хочет достигнуть этой цели, для чего потребуется «благоприятное внешнее окружение».

В интервью президент Казахстана рассказал о первой встрече с российским лидером Владимиром Путиным, на него она произвела большое впечатление. С Владимиром Путиным Токаев познакомился в Киеве, где проходила инаугурация президента Кучмы, а Путин только что был назначен премьер-министром.

«Мы буквально коротко, "на ногах" переговорили друг с другом, но уже тогда он на меня произвел большое впечатление своей такой тихой фундаментальностью», - вспомнил Токаев.

По его словам, «с тех пор контакты не прерывались», добавил он. Токаев выразил надежду, что будет общаться с российскими властями и дальше.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил внеочередные президентские выборы на 9 июня.