Жизненно важный препарат пропал из региональных аптек

В Томске жизненно необходимый препарат Анаприлин исчез с полок аптек, передает портал Tomsk.ru. Как заявили в редакции, накануне им позвонила местная жительница и попросила разобраться в ситуации.

Она пояснила, что ухаживает за одинокой пожилой пенсионеркой, больной тремором, которая не может обходиться без поддержки человека со стороны. По словам женщины, несколько недель назад она не смогла найти ни в одной аптеке препарат Анаприлин, который помогает справиться с дрожью пенсионерке.

Аналогичная ситуация возникла в Рязани, где жительница с гипертонией также не может найти жизненно важный препарат ни в одной аптеке.

«Уже несколько месяцев, как из аптек исчезло жизненно необходимое лекарство Анаприлин. На вопрос, когда препарат снова появится, мне лишь пожимают плечами и рекомендуют купить другие лекарства, похожие на него. Но они все дорогие. Анаприлин был намного дешевле», - приводит слова одной из местных жительниц портал ProГород.

В аптеке корреспондентам местного издания заявили, что на данный момент не ясно, появится ли он снова на прилавках.

Накануне, в ходе «Прямой линии», президент России Владимир Путин заявил, что здравоохранение страдает от проблем доступности первичного звена, дефицита кадров и лекарственного обеспечения.

Что касается последнего пункта, глава государства подчеркнул важность обеспечения населения жизненно важными медикаментами.

«Из двух источников мы обеспечиваем граждан лекарствами. Федеральный и региональный бюджет. Однако в некоторых субъектах система не налажена: аукционы проводятся не вовремя. Бывает, что склады завалены лекарствами, а до потребителя они не доходят, та как не налажен обмен информацией», - заявил Путин.

Путин призвал регионы исправить эту ситуацию в кратчайшие сроки.