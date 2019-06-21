Военный вертолет разбился в Токио: кадры с места

Многоцелевой вертолет UH-1 сухопутных сил Японии разбился при посадке на военном аэродроме Татикава на западе Токио. Пострадавших нет.

На кадрах с места инцидента, опубликованных в Twitter, видно, что в результате удара о землю вертолет лишился своих лопастей и хвоста. Вокруг него собрались военнослужащие.

На борту находились двое человек. Обстоятельства крушения неизвестны, их предстоит выявить с целью установления причин случившегося.