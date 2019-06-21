Военный вертолет разбился в Токио: кадры с места
В результате удара о землю геликоптер лишился своих лопастей и хвоста.
© Видео: beppanman, Twitter © Фото: Mainich iAkihiro Ogomori
Многоцелевой вертолет UH-1 сухопутных сил Японии разбился при посадке на военном аэродроме Татикава на западе Токио. Пострадавших нет.
На кадрах с места инцидента, опубликованных в Twitter, видно, что в результате удара о землю вертолет лишился своих лопастей и хвоста. Вокруг него собрались военнослужащие.
На борту находились двое человек. Обстоятельства крушения неизвестны, их предстоит выявить с целью установления причин случившегося.