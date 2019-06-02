Мэр Харькова пообещал восстановить бюст Жукова

Мэр Харькова Геннадий Кернес пообещал, что сваленный с постамента бюст маршала Георгия Жукова восстановят.

«Я посоветовался с (депутатом Виталием) Хомутынником, и он сказал, что за счет фонда "Возрождение" восстановит памятник в ближайшее время», - пояснил градоначальник на съезде партии «Доверяй делам».

Как пишет «Интерфакс-Украина», активисты национальных движений и партий устроили «коридор позора» направляющимся на съезд во Дворец спорта. Позднее часть из них направилась к бюсту Жукова и снесла его с помощью троса. На место бюста они установили государственный флаг Украины.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала снос памятника Жукову в Харькове. По ее словам, случившееся - «серьезный вызов для новой власти, которой придется расставить знаки препинания в предложении "Осудить нельзя промолчать"».

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук, в свою очередь, отметил, что снос памятника произошел из-за попустительства властей Украины в отношении правых организаций.