ВЭБ подал иск против Киева в торговый арбитраж Стокгольма

Государственная корпорация развития ВЭБ обратилась в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма с иском к Украине.

Суть искового заявления в требовании о возмещении убытков, понесенных дочерним предприятием ВЭБ – Проминвестбанком – в результате действий Киева. Украинская сторона нарушила условия соглашения о взаимной защите инвестиций, подписанного Украиной и Россией в 1998 году. Как говорится в иске, «пришло время призвать к ответу» украинскую сторону.

«Мы убеждены, что состав арбитража поддержит нашу позицию и ВЭБ взыщет с Украины все причиненные банку убытки», - цитирует РИА Новости текст заявления.

Ранее госкорпорация приобрела акции Проминвестбанка и вложила в него более 2,7 миллиарда долларов. Украина же ввела санкции против всех пяти работавших в стране структур российских госбанков, в том числе против Проминвестбанка, запретив им любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности материнских структур.