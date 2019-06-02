СМИ: США выдвинули ультиматум странам ЕС

Соединенные Штаты потребовали от стран ЕС внести изменения в политику в оборонной сфере Евросоюза. В частности, США потребовали участия в европейских проектах американских компаний, которые занимаются разработками вооружения. Об этом сообщило испанское издание El Pais.

Однако Брюссель не торопится принимать выдвинутые американские условия, поскольку, по информации газеты, боится оказаться в «ловушке» американских норм экспорта.

В распоряжении СМИ оказались документы, в которых отмечается, что представители администрации президента США провели встречу с делегацией европейского комитета по политике и безопасности. На ней европейцев предупредили, что Евросоюз может остаться в одиночестве «перед лицом таких угроз, как Россия».

В конце переговоров последовал ультиматум: или ЕС меняет свои рестриктивные нормы, или, в случае военного конфликта, оружейные индустрии стран Европы и США будут работать отдельно друг от друга.

Ранее в мае США пригрозили экономическими и политическими последствиями Евросоюзу, если страны ЕС начнут разрабатывать свои оборонные проекты, которые будут угрожать безопасности НАТО.