Вертолет Ми-2 потерпел крушение в Краснодарском крае
В результате крушения вертолета погиб пилот.
© Видео: МЧС России © Фото: МЧС России
Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Краснодарском крае. В результате происшествия погиб пилот.
По данным МЧС, ЧП произошло в Лабинском районе в станице Чамлыкская около 9:10 мск.
Вертолет принадлежит частному предпринимателю. Он проводил работы по опрыскиванию поля.
Причины и обстоятельства крушения вертолета устанавливаются. Для проведения проверки на место происшествия выехали следователи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.