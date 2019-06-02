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Начальника орловской колонии уволят после «пасхального банкета»

Василиса Морозова
19:51 02.06.2019
Главу орловской колонии и его заместителя уволят после пасхального скандала с видеозаписью.
© Видео: Master Shok, Youtube © Фото: Орловские новости, YouTube

Начальника исправительной колонии №2 города Ливны Орловской области и его заместителя уволят после скандала из-за появившегося в интернете видео с пасхальным банкетом для заключенных. Об этом сообщает «Говорит Москва».

По словам замдиректора ФСИН РФ Валерия Максименко, случившееся является грубейшим нарушением и безалаберностью сотрудников колонии, которые «не контролируют то, что у них происходит»

«Заключенные собираются сами по себе - это вопиющее нарушение, безобразие. Меры дисциплинарного характера к руководству колонии будут приняты, руководитель и его заместитель будут уволены», - подчеркнул он.

Максименко отметил, что само празднование Пасхи допустимо, даже поощряется, но оно должно проходить под контролем или при участии сотрудников тюрьмы. Кроме того, съемка велась на мобильный телефон, который не должен быть у заключенных.

Замдиректора ФСИН сказал, что в настоящее время колонию проверяет центральное бюро службы.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, снятое заключенными колонии №2, которая находится в Ливне. На кадрах из исправительной колонии видно несколько столов с едой и напитками, а заключенные радуются своей «поляне».

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