Четыре автомобиля столкнулись на юге Москвы: видео с места
Вертолет направил пострадавшего в ДТП с четырьмя авто в Москве в больницу.
© Видео: Подслушано в Коньково и Беляево, ВКонтакте © Фото: Марина Гарбуз, ВКонтакте
На пересечении улиц Профсоюзной и Островитянова в Москве столкнулись четыре автомобиля. Об этом «Звезде» сообщили в ГИБДД по столице.
На место аварии приехало несколько карет скорой помощи, прилетел вертолет, чтобы забрать одного из двух пострадавших.
«Четыре легковушки столкнулись. Автобуса там нет. Один человек ранен, доставлен в больницу на вертолете», - рассказал собеседник телеканала.
Очевидцы публикуют в соцсетях видео и фото с места аварии.
«В Коньково произошла авария, столкнулись несколько машин. Прислали даже вертолет», - сообщается в социальных сетях.
В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося.