Четыре автомобиля столкнулись на юге Москвы: видео с места

На пересечении улиц Профсоюзной и Островитянова в Москве столкнулись четыре автомобиля. Об этом «Звезде» сообщили в ГИБДД по столице.

На место аварии приехало несколько карет скорой помощи, прилетел вертолет, чтобы забрать одного из двух пострадавших.

«Четыре легковушки столкнулись. Автобуса там нет. Один человек ранен, доставлен в больницу на вертолете», - рассказал собеседник телеканала.

Очевидцы публикуют в соцсетях видео и фото с места аварии.

«В Коньково произошла авария, столкнулись несколько машин. Прислали даже вертолет», - сообщается в социальных сетях.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося.