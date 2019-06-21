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Грузинская оппозиция призвала возобновить акцию протеста у здания парламента

Лина Давыдова
09:18 21.06.2019
Протесты захлестнули Грузию 20 июня. Демонстранты собрались на площади Руставели в Тбилиси и попытались взять штурмом здание парламента.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: СПЕКТР.ПРЕСС, ВКонтакте

Председатель партии «Единое национальное движение» Григол Вашадзе призвал сторонников грузинской оппозиции собраться возле здания парламента и возобновить акцию протеста.

«Призываю всех вновь собраться сегодня в 19:00. Будем требовать от руководства адекватных действий», - заявил Вашадзе.

В четверг, 20 июня, в Грузии началась протестная волна. Активисты выступили против участия делегатов из России в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Депутат Госдумы Сергей Гаврилов по приглашению грузинской стороны занял кресло спикера парламента и обратился к собравшимся, что вызвало гнев у оппозиционных депутатов. Они пикетировали трибуну, сорвав выступление. Российская делегация прекратила работу и вернулась в Москву.

Вечером демонстранты попытались взять штурмом здание парламент.  К акции протеста присоединились оппозиционеры, требующие отставки кабинета министров.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала массовый митинг у стен парламента «очень большим преступлением» и попыталась обвинить в случившемся Москву. По ее мнению, дестабилизация в стране якобы «выгодна только России». Как полагает Зурабишвили, волна антигосударственных действий внутри Грузии направлена на «вторжение в парламент и свержение правительства».

Сейчас проспект Руставели и территория вокруг парламента зачищены и оцеплены полицией.

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