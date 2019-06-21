Грузинская оппозиция призвала возобновить акцию протеста у здания парламента

Председатель партии «Единое национальное движение» Григол Вашадзе призвал сторонников грузинской оппозиции собраться возле здания парламента и возобновить акцию протеста.

«Призываю всех вновь собраться сегодня в 19:00. Будем требовать от руководства адекватных действий», - заявил Вашадзе.

В четверг, 20 июня, в Грузии началась протестная волна. Активисты выступили против участия делегатов из России в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Депутат Госдумы Сергей Гаврилов по приглашению грузинской стороны занял кресло спикера парламента и обратился к собравшимся, что вызвало гнев у оппозиционных депутатов. Они пикетировали трибуну, сорвав выступление. Российская делегация прекратила работу и вернулась в Москву.

Вечером демонстранты попытались взять штурмом здание парламент. К акции протеста присоединились оппозиционеры, требующие отставки кабинета министров.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала массовый митинг у стен парламента «очень большим преступлением» и попыталась обвинить в случившемся Москву. По ее мнению, дестабилизация в стране якобы «выгодна только России». Как полагает Зурабишвили, волна антигосударственных действий внутри Грузии направлена на «вторжение в парламент и свержение правительства».

Сейчас проспект Руставели и территория вокруг парламента зачищены и оцеплены полицией.