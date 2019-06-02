В МИД РФ отреагировали на снос памятника Жукову в Харькове

«Серьезным вызовом для новой власти» назвала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова последние новости из Украины. Так в МИДе отреагировали на события в Харькове, где радикалы демонтировали памятник Жукову, а также на внесение Владимира Познера в список «Миротворца».

«Включение Владимира Познера в списки "Миротворца" и снос памятника Жукову в Харькове - серьезный вызов для новой власти, которой придется расставить знаки препинания в предложении "Осудить нельзя промолчать"», - написала Захарова в Facebook.

Напомним, сегодня в результате протестов в Харькове радикалы снесли бюст маршала СССР Георгия Жукова, установленный у здания городского Дворца спорта.

Также сегодня стало известно, что российского журналиста Владимира Познера внесли в базу данных сайта «Миротворец» за то, что он побывал в Крыму.