СКР начал проверку по появлению в Подмосковье стаи бродячих собак

После сюжета о массовом скоплении бездомных собак, свободно передвигающихся в черте городов Ивантеевки, Щелково и Ногинска и держащих в страхе жителей городов, СУ СК РФ по региону начал проверку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Собаки бросаются на людей и больны опасными инфекционными заболеваниями. По данному сообщению СМИ следственными органами ГСУ СК России по Московской области проводятся доследственные проверки», - говорится в сообщении.

Отмечается, что после проверки будет дана правовая оценка всем изложенным в СМИ обстоятельствам, также будет принято процессуальное решение.

Ранее появилась информация о нападении бродячей собаки на двухлетнего ребенка в Ногинске. Мальчик был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. После этого было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 и ч.1 ст. 118 УК РФ («халатность» и «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).