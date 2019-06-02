США планируют предоставить Украине статус союзника вне НАТО

В Палату представителей Конгресса США представлен проект закона, который предусматривает усиление поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом сообщается на странице посольства Украины в Вашингтоне в Facebook.

Согласно закону, Украине предполагается «расширить оборонную помощь», а также предоставить статус главного военно-политического союзника США. При этом данный статус будет действителен до тех пор, пока Украина не вступит в Североатлантический альянс.

«Перечень видов вооружений, которые могут быть переданы Украине, дополняется противотанковыми, противокорабельными и противовоздушными системами», - отмечает посольство.

США также намерены поддерживать Киев по вопросам инцидента в Керченском проливе и конфликта в Донбассе.

«Политика США должна быть направлена ​​на неприятие любых территориальных изменений Украины, совершенных силовым способом, в том числе путем незаконного вторжения РФ в Крыму и Донбассе и оккупации этих территорий. А также осуждения продолжающегося содержания российской стороной 24 членов экипажей судов украинских ВМС, захваченных вблизи Керченского пролива», - говорится в проекте документа.

В июне 2017 года украинский парламент принял законопроект, провозглашающий целью страны вступление в НАТО. В феврале 2019 года украинская Верховная рада приняла закон о внесении коррективов в Конституцию страны. Главной стратегической задачей документа является приобретение полноправного членства в НАТО и Евросоюзе.