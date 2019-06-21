Президент Грузии прервала визит в Белоруссию из-за беспорядков в Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прервала свой визит в Белоруссию, чтобы вернуться в Тбилиси, в котором накануне прошли массовые беспорядки после антироссийского скандала.

Вместе с ней Дом правительства Белоруссии, в котором должна была пройти встреча Зурабишвили с премьером страны Сергеем Румасом, покинули и грузинские журналисты. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, причиной беспорядков в Тбилиси стал визит российской делегации во главе с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым. Делегаты прибыли на 26 сессию межпарламентской ассамблеи православия, на открытии которой он занял место спикера, спровоцировав волну возмущения оппозиционеров. Они облили Гаврилова водой и попытались выгнать. Российской делегации пришлось покинуть здание и незамедлительно вылететь в Москву. Разгоревшиеся после этого беспорядки в МВД Грузии назвали попыткой госпереворота.