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Instagram заблокировал аккаунт модели, выбежавшей на поле в финале ЛЧ

Василиса Морозова
18:42 02.06.2019
После пробежки модели в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов на нее подписались 2 млн пользователей.
Instagram заблокировал аккаунт модели, выбежавшей на поле в финале ЛЧ
© Фото: Paul Chesterton, via, www.imago-i, www.imago-images.de Globallookpress

Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, которая выбежала на поле в финале Лиги чемпионов, заблокировали.

Как пишет «Советский спорт», после случившегося на Волански подписались более 2 млн пользователей, причем менее чем за сутки.

Пока девушка не прокомментировала блокировку ее страницы, как и руководство соцсети.

Напомним, американка польского происхождения Кинси Волански выбежала на поле в откровенном купальнике во время матча «Тоттенхэм Хотспур» - «Ливерпуль». Девушка бежала так быстро, что ее едва поймали стюарды.

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