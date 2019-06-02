Instagram заблокировал аккаунт модели, выбежавшей на поле в финале ЛЧ
После пробежки модели в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов на нее подписались 2 млн пользователей.
© Фото: Paul Chesterton, via, www.imago-i, www.imago-images.de Globallookpress
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, которая выбежала на поле в финале Лиги чемпионов, заблокировали.
Как пишет «Советский спорт», после случившегося на Волански подписались более 2 млн пользователей, причем менее чем за сутки.
Пока девушка не прокомментировала блокировку ее страницы, как и руководство соцсети.
Напомним, американка польского происхождения Кинси Волански выбежала на поле в откровенном купальнике во время матча «Тоттенхэм Хотспур» - «Ливерпуль». Девушка бежала так быстро, что ее едва поймали стюарды.