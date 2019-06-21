Эффект «Прямой линии»: что изменилось после общения россиян с Путиным

После «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным чиновники всех уровней включились в работу. Формат живого общения с главой государства в реальном времени, который не существует больше нигде в мире, позволяет максимально оперативно получать задачи и выполнять их. Самыми актуальными темами прошедшего мероприятия стали социальные проблемы, такие как ЖКХ, здравоохранение, экология и уровень доходов в регионах.

Проблемы, нерешаемые годами, вмиг оказались не такими уж страшными. Например, в Красноярске наконец нашли место для парка. «Прямая линия» еще была в эфире, когда мэр города уже прибыл в микрорайон Солнечный, жительница которого пожаловалась на нехватку садов, школ и мест для отдыха.

Губернатор Тюменской области пообещал жителям поселка Каскара провести воду. До этого момента местные годами ездили за ней в соседние населенные пункты.

На Дальнем Востоке разрешилась резонансная история с касатками и белухами. Специалисты утверждают, что их будут выводить в море группами, чтобы им было проще адаптироваться к незнакомой, но естественной среде обитания.

В Калининградской области командир пожарной части поднял тему низких зарплат, из-за которых его подчиненные вынуждены работать сразу на трех работах одновременно. Судя по ответу президента, ему об этом известно и уже есть решение. Также из-за низких зарплат из Мурманской и Челябинской областей уезжают врачи – в одном из фельдшерско-акушерских пунктов работает только два специалиста.

После «Прямой линии» прибавилось работы всем, в том числе Следственному комитету России. Более десятка проверок по обращениям граждан были начаты еще до нее.

«Прямая линия» - 2019 стала 17-й по счету. В общей сложности она продлилась 4 часа 8 минут. Два миллиона 645 тысяч обращений было зафиксировано до и после начала разговора. Президент ответил на 81 вопрос.