Иллюзия гигантской «двойной» руки напугала пользователей Сети

Женщина из США записала на видео короткий ролик, на котором показала огромную руку с восемью пальцами. Позднее, быстрым движением она разворачивает руки и оказывается, что трюк был только иллюзией для зрителей. Видео необычного трюка было опубликовано в Twitter.

Большинство интернет-пользователей в комментариях к видео ломают голову, каким образом можно так свернуть пальцы рук, чтобы образовать одну большую руку, при этом многие называют иллюзию «пугающей» и «странной» Секрет трюка пока никто не раскрывает, несмотря на заявления отдельных пользователей Сети, что они смогли повторить видео, пересмотрев его по 20 и 30 раз.

«Я сдулся. Я думал, это анимация или какой-то дефект руки. Отлично сработано», - написал один из пользователей.

В частности, кто-то заявил, что если посмотреть ролик на полной скорости несколько раз, а затем замедлить его с помощью регулятора скорости до показателя 1/8, то все станет понятным.