Максакова назвала СКР имя заказчика убийства Вороненкова

Оперная певица Мария Максакова обнародовала в обращении к СКР имя заказчика убийства ее мужа, бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, которого застрелили в Киеве в марте 2017 года.

Максакова в эфире НТВ обратилась к председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой расследовать причастность к смерти ее мужа, бывшего сотрудника ведомства Дениса Панаитова. Она призвала Бастрыкина ознакомиться с материалами, в которых Панаитов сам признается в убийстве.

«Я прошу применить к нему все нормы законодательства РФ, и я прошу Следственный комитет и лично Вас, Александр Иванович, взять это дело под свой личный контроль», - подчеркнула она.

На телеканале продемонстрировали снятые скрытой камерой кадры со встречи оперной певицы с экс-начальником отдела СК Одинцовского района Подмосковья Панаитовым. После переезда Вороненкова с Максаковой на Украину он предложил им поменять свою киевскую квартиру на жилье супругов в Москве. И сделка по обмену состоялась за день до убийства экс-депутата ГД, то есть 22 марта 2017 года.

Съемка происходит позднее, поскольку Панаитов говорит, что у него были договоренности «с человеком», а «умер он, не умер, убили, не убили - без разницы», подчеркнул бывший следователь.

По словам певицы, Панаитов обещал переписать или продать обе квартиры в столицах Украины и РФ, однако так ничего и не сделал. А выступающую посредником при оформлении квартиры в «Москва-Сити» старшую дочь Вороненкова Екатерину обманули. Максакова призналась, что опасается за падчерицу, так как злоумышленник подсунул ей расписку о том, что она якобы получила 38 млн рублей. Максакова пояснила, что Екатерина дала показания, что такого не было, а Панаитов запугивал дочь убитого депутата.

В настоящий момент Мария Максакова судится из-за этих квартир, а также выступала истцом в деле о продаже нежилого помещения в «Москва-Сити», которое продавала дочь Вороненкова, а покупал - Панаитов. По ее словам, из киевской квартиры выгнали сына артистки Ивана, поэтому в захвате жилплощади она обвинила также бывшего сотрудника СКР.

Также певица отметила, что в сентябре подала в Пресненский районный суд Москвы иск к своему новому мужу Далхату Хахалеву, продавшему квартиру на Краснопресненской набережной, которую она ему ранее презентовала. Она требует признать незаконной эту сделку.

Напомним, экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова застрелили 23 марта 2017 года в центре Киева. Осенью 2017 года Генпрокуратура Украины заявила, что заказчиком убийства стал бизнесмен Владимир Тюрин, бывший гражданский супруг Марии Максаковой. Певица позднее заявила, что он не имеет никакого отношения к случившемуся.