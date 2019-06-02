Полиция Израиля разогнала беспорядки на Храмовой горе в Иерусалиме

В Израиле полиции пришлось применить спецсредства для разгона беспорядков, в которых приняли участие в том числе представители местной арабской общины. Сотни человек бросали в полицейских стулья и камни на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима, сообщает ТАСС со ссылкой на коммюнике пресс-службы полиции.

2 июня стражи порядка сопровождали группу евреев, поднимавшихся на Храмовую гору в честь Дня Иерусалима. Он отмечается в 52-ю годовщину объединения города израильтянами.

Статус Храмовой горы до сих пор является одной из наиболее острых проблем палестино-израильских отношений. На Храмовой горе в Старом городе расположена мечеть Аль-Акса, построенная в конце VII - начале VIII века. Там 31 мая 260 тысяч мусульман приняли участие в заключительной молитве Рамадана, cообщила Times of Israel.