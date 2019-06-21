Водометы, газ, резиновые пули: как грузинские оппозиционеры пытались прорваться в парламент

В столице Грузии Тбилиси прошел митинг оппозиции. Тысячи людей собрались перед местным парламентом с призывами об отставке правительства. Прибывшая на место полиция начала действовать быстро и решительно, применив против собравшихся водометы, слезоточивый газ и резиновые пули.

В столкновении обе стороны получили ранения, десятки демонстрантов задержаны; пострадали журналисты. Всех их экстренно отправили в местные клиники.

Одной только попыткой прорваться в парламент дело не закончилось. С площади Руставели протестующие направились к российскому посольству. Били все, что попадалось под руку: автомобили, витрины, лавочки. Полиция вновь была вынуждена применить меры для недопущения негативных последствий. Некогда президент Грузии Михаил Саакашвили выпустил обращение, в котором выразил поддержку оппозиционерам и призвал полицию присоединиться к ним.

Напомним, причиной беспорядков стал визит российской делегации во главе с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым. Делегаты прибыли на 26 сессию межпарламентской ассамблеи православия. На открытии Гаврилов занял место спикера, что и спровоцировало волну возмущения членов оппозиции, которые облили его водой и попытались выгнать. Российской делегации пришлось покинуть здание и незамедлительно вылететь в Москву.

В МВД Грузии действия протестующих уже назвали попыткой госпереворота, для которой просто нужен был мотив. Остановить митингующих удалось лишь к утру. Будут ли беспорядки иметь продолжение - неизвестно.