Мазут из опрокинувшейся цистерны на Кубани может попасть в Черное море
В Новороссийске опрокинулась цистерна с мазутом, в результате чего топливо разлилось и попало в ливневые стоки.
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В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю устраняют последствия аварии, в результате которой опрокинулась цистерна с мазутом в Новороссийске. Как сообщили ТАСС в ведомстве, площадь разлива составляет около 20 квадратных метров.
Мазут попал в ливневые стоки, после чего оказался в канализации, которая имеет выход в Черное море.
В настоящее время на местах выхода канализационных труб в море дежурят специальные опергруппы, которые должны будут задержать пятно разлившегося топлива, если оно станет приближаться к морю.