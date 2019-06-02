Мазут из опрокинувшейся цистерны на Кубани может попасть в Черное море

В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю устраняют последствия аварии, в результате которой опрокинулась цистерна с мазутом в Новороссийске. Как сообщили ТАСС в ведомстве, площадь разлива составляет около 20 квадратных метров.

Мазут попал в ливневые стоки, после чего оказался в канализации, которая имеет выход в Черное море.

В настоящее время на местах выхода канализационных труб в море дежурят специальные опергруппы, которые должны будут задержать пятно разлившегося топлива, если оно станет приближаться к морю.