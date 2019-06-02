США согласились на переговоры с Ираном без предварительных условий

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты готовы к переговорам с Ираном без предварительных условий. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи со швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом.

Помпео отметил, что в американо-иранских отношениях существуют проблемы из-за находящегося у власти режима, а не в связи с санкциями в отношении Исламской республики, которые ввел Вашингтон. Он подчеркнул приверженность американской власти усилиям по изменению курса политики Тегерана.

При этом, по его словам, Вашингтон готов к началу диалога с Ираном при «нормальном поведении» властей республики.

«Мы готовы вести диалог без предварительных условий, мы готовы сесть за стол переговоров», - отметил госсекретарь США.

Майк Помпео напомнил Тегерану, что весь мир следит за его деятельностью в сфере ядерных испытаний.

В последнее время отношения между США и Ираном сильно обострились. Вашингтон ввел жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжает усиливать санкционное давление. При этом президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что удастся избежать войны с Ираном.