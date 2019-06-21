Американские авиакомпании запретили летать в воздушном пространстве Ирана

Управление гражданской авиации (FAA) США выпустило чрезвычайный приказ, запрещающий отныне американским авиакомпаниям летать в воздушном пространстве Ирана над Ормузским проливом и Оманским заливом, сообщает CNBC.

В ведомстве добавили, что ближайший гражданский самолет находился в 72 километрах от сбитого Ираном американского военного беспилотника. Еще несколько других воздушных судов могли быть также в непосредственной близости от места столкновения.

Как уточнили в управлении авиации, такие меры были приняты исключительно для обеспечения безопасности ввиду напряженных отношений с иранской стороной. Также, как передает издание, якобы существует риск со стороны Ирана «использовать ракеты в международном воздушном пространстве практически без предупреждения»

Ранее в Тегеране заявили о сбитом американском беспилотнике у входа в Персидский залив в южной части страны. Уточняется, что эти действия пришлось предпринять, так как аппарат нарушил воздушное пространство Ирана. Позднее в ответ в Центральном командовании вооруженных сил США заявили, что иранский зенитно-ракетный комплекс поразил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом, то есть в международном воздушном пространстве.