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В Европе началась новая эра: что будет с идущими против течения политиками

Евгений Ксензенко
19:05 02.06.2019
Триумф здравых сил тяжело дается Европе, причем касается это не только правых. Если где-то к власти приходят люди, продвигающие свою независимую политику, стоит ждать беды. И тут в помощь идут все методы современных информационных войн.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Xinhua, Globallookpress

Триумф здравых сил тяжело дается Европе, причем касается это не только правых. Если где-то к власти приходят люди, продвигающие свою независимую политику, стоит ждать беды. И тут в помощь идут все методы современных информационных войн.

Скандал в Австрии на неделе вышел на новый уровень: правительство Себастьяна Курца и он лично были вынуждены уйти в отставку после скандала вокруг его партнера по правящей коалиции - Хайнца Кристиана-Штрахе, которого обвинили в корыстных связях с некой девушкой, якобы племянницей русского олигарха. В итоге - Штрахе с позором ушел в отставку, на Москву по традиции обрушились потоки грязи.

И вот новый поворот: выяснилось, что русские - не причем. Вся эта встреча оказалась подстроенной провокацией, девушка - не русской, а специально обученной боснийской студенткой. Организовали все граждане Австрии и Германии, предположительно связанные со спецслужбами, и обошлась все в 400 тысяч евро.

И уже понятно что весь скандал - чистой воды информационная атака, но дело сделано и осадок остался. И Австрию ждут досрочные парламентские выборы.

Встреча Штрахе с упомянутой девушкой произошла еще два года назад, за несколько месяцев до выборов в парламент Австрии. На ней девушка якобы обещает Штрахе поддержку на выборах от некого инвестора, который если верить легенде, планировал купить крупнейшую австрийскую газету Kronen Zeitung, а затем с ее помощью поддержать «Партию Свободы» Штрахе.

Взамен таинственная незнакомка просит дать гарантии получения деловых контрактов. Штрахе, в свою очередь, объясняет, как лучше сделать пожертвования на партийные нужды. Ничего из обещанного не произошло: собственник у газеты остался прежний, партия Штрахе не победила, но все равно вошла в правительство, сформировав коалицию с «Австрийской народной партией» Себастьяна Курца. Сам Штрахе стал вице-канцлером.

О встрече давно забыли. И вот спустя два года накануне выборов в Европарламент видео появляется в прессе. Причем его публикуют даже не австрийские, а немецкие журналисты. Свои источники информации они не раскрывают, говорят лишь, что передача видео проходила тайно как в детективах - в гостиничном номере. При первой встрече им пришлось даже надеть очки со специальным покрытием, чтобы увидеть зашифрованное видео.

Неизвестно, пытались ли им продать этот компромат или просто поднять его цену таким образом, но в итоге репортерам бесплатно отдали флешку - по сути, взрывное информационное устройство.

«Ничего не бывает без длительного длительного планирования. В Европе началась новая эра. Она заключается в том, что можно сделать нечто подобное со всеми политическими лидерами, кто будет пытаться идти против течения. Это просто некий театр Джеймса Бонда», - отмечает немецкий общественный деятель Ове Шаттауэр.

Версия о российском следе продержалась недолго: сначала сообщили, что это была не россиянка, а русскоговорящая гражданка Латвии, а еще через какое-то время выяснили: на самом деле это была студентка из Боснии и Герцоговины, оказывающая якобы эскорт-услуги.

На роль россиянки даже проводили целый кастинг. Победила вот эта девушка - за ее услуги ей заплатили несколько тысяч евро. Однако и первых заголовков об участии лжероссиянки было достаточно, чтобы Австрия на всякий политкорректный случай отменила договоренности с российским клубом «Валдай».

Сам Себастьян Курц назвал метод, примененный для того, чтобы отправить в отставку правительства Австрии, подлым. Бывший канцлер добавил, что подобные технологии ему напоминают руку израильского политехнолога Тала Зильберштейна, которого в 2017 году обвиняли в применение черного пиара накануне парламентских выборов в Австрии. Якобы он пытался выставить Курца антисемитом. И вот теперь в очередную ловушку попался Штрахе и потянул за собой всех партнеров по коалиции.

«В результате этого видео мистер Курц ушел в отставку, и вместе с ним уйдет его политика. А именно - курс на сближение с Россией. Он ведь выступал против санкций. И это, конечно, не тот путь, которым бы хотела пойти Германия или Америка. Как только маленькая Австрия начинает сама решать, что делать, сразу же лидерам Европы - Франции, Германии - это не нравится», - добавляет Шаттауэр.

В этом смысле урок был усвоен быстро - от россиян явно попытаются дистанцироваться на какое-то время. Однако кто именно спланировал так называемый «Ибица-гейт» - неизвестно. Это могли быть спецслужбы. Однако в немецком таблоиде Bild выдвинули другую версию. По мнению редакции, организатор «видеоловушки» - австрийский адвокат с иранскими корнями и немецкий детектив из Мюнхена. Мотивы могли быть разные: от личной мести до жажда наживы.

«Сейчас тоже не исключено, что это банальный криминал. Люди, которые подставили Штрахе. Сделали ему эту ловушку. Пытались банально заработать деньги. Когда они не смогли эти деньги получить. Потому что никто миллиона или даже 600 тысяч, которые они требовали, давать не хотели. Они его просто выбросили в медийное поле. Ну что от него избавиться и попытаться в последний момент спровоцировать и нажиться на скандале», - говорит политолог Александр Рар.

Главный итог скандала - отставка правительства Австрии. На результаты выборов в Европарламент «Ибица-гейт» не повлиял.

«Я не исключаю, что выборы в сентября приведут нас к тому же результату, какой был два года назад. Канцлер Курц, которого сейчас изгнали из должности, может вернуться на арену. И создать тоже самое правительство. Правда без господина Штрахе, который сейчас, кстати, получил свой мандат в Брюсселе и будет работать в Европейском парламенте», - добавил Рар.

История с видеоловушкой еще не закончилась. Организаторов ищут и, возможно, привлекут к суду за вторжению в частную жизнь. На отношения России с Австрией скандал не повлиял.

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