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«Форма была неплохой»: Смолов о видео с выбежавшей на поле в финале ЛЧ моделью

Василиса Морозова
17:08 02.06.2019
Российский форвард Федор Смолов заявил, что физические возможности девушки, выбежавшей на поле во время финала Лиги чемпионов, очень неплохие.
«Форма была неплохой»: Смолов о видео с выбежавшей на поле в финале ЛЧ моделью
© Фото: via, www.imago-images.de, Globallookpress

Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» и сборной России Федор Смолов оценил физическую форму выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки.

«Как вы сами могли видеть, бежала она неплохо. Ее физические возможности явно лучше, чем у стюардов. Не только стартовая скорость, но и форма была неплохой», - сказал РИА Новости российский футболист.

При этом Смолов отметил, что такие инциденты не красят футбол, однако спортивная девушка гораздо лучше нетрезвого фаната.

«Это лучше, чем нетрезвый болельщик будет что-то плохое делать на трибуне», - подчеркнул спортсмен.

Ранее сообщалось, что 1 июня американская модель польского происхождения Кинси Волански выбежала в откровенном купальнике на поле во время игры «Тоттенхэм» - «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов. Подруга пранкера из России, выбегавшего на поле во время финала чемпионата мира в Бразилии в 2014 году, решила повторить этот «подвиг», но пытаться целовать футболистов она все же не стала. Позднее девушка призналась, что в жизни «нужно делать сумасшедшие вещи».

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