Одуванчики, сода, загадочные порошки: как псевдоцелители губят отчаявшихся пациентов

В России собираются привлечь к суду одного из популярных блогеров. Псевдо-целительницу хотят наказать родственники людей, пострадавших от ее так называемого лечения. В последнее время, услуги расплодившихся интернет- целителей стали так популярны, что настоящие врачи уже не на шутку встревожены.

Тяга к народной медицине - у многих, конечно, в крови, но одно дело - приложить к ране подорожник или выпить настой чайного гриба, и совсем другое - вколоть в вену раствор соды, чтобы лечить онкологию.

Когда Раушан Романова узнала свой диагноз, впала в такое отчаяние, что поверить уже могла во все, что угодно, лишь бы не химиотерапия и не операции. И все надежды свои возложила не на врачей, а на БАДы и некие чудодейственные пластыри, продавцы которых в интернете обещали немедленное исцеление.

«В инструкции было написано, что любые уплотнения, любые доброкачественные образования оно рассасывает, убирает», - рассказала пострадавшая.

Только вот чуда не произошло - отказ от традиционной медицины и несвоевременное обращение к врачу привели к ухудшению состояния.

Особенно уверенно можно себя чувствовать, рассказывая о сомнительных методах лечения из-за границы, например из Великобритании. Инстаграмная целительница Екатерина Филатовапод пседвонимом Катя ТХИ призывает отказываться от традиционных методов лечения и покупать видео с ее лекциями - цена от 18 до 90 долларов.

«Специалист широкого профиля» лечит все, в том числе и рак. У нее 400 тысяч подписчиков, многие из которых готовы платить сколько угодно, лишь бы надеяться. Еще она раздает промокоды на покупку БАДов и предлагает пилюли от всех болезней, но в мире блогеров на каждое действие есть противодействие.

Блогер Ангелина Дубровская разоблачает шарлатанов. О деятельности Катя ТХИ она узнала из сообщений, которые ей начали писать пострадавшие. Сейчас они уже готовят коллективный иск в Следственный комитет, чтобы привлечь псевдо-целительницу к ответственности.

«Порядка 20-30 людей есть, кто умер только из-за ее советов. Я связывалась с родственниками умерших и они мало кто хотят давать интервью. Например, одна мама, которая колола ребенку в вену раствор соды, она не признает, что она была не права. У нее ребенок умер», - говорит она.

Эта идея не нова, она принадлежит итальянцу Туллио Симончини, который сейчас сидит в тюрьме за непреднамеренное убийство пациента, которого пытался лечить содой. Такая терапия вызвала сердечный приступ. Но несмотря на это, у теории Симончини есть поклонники.

Пользователь YouTube Владимир Лузай утверждает, рак - это грибок, плесень, и вполне излечим. Бывший дальнобойщик теперь в своих видеоблогах дает советы, как сода якобы внутривенно поможет победить онкологию. В 2013 году ему, опять же якобы, поставили диагноз - рак поджелудочной 4-й стадии. Лечиться решил сам, содой. После этого счел своей миссией - нести истину о ее чудодейственной силе в массы. Только вот в его видеообращениях часто встречаются нестыковки - то вроде как не было химиотерапии, то вроде была.

Он подчеркивает, что работает бесплатно, но есть фонд, куда можно пожертвовать деньги. Больше того, есть напарники, с которыми он часто вместе появляется в роликах. А они уже связаны с клиникой в Казахстане, где лечение обойдется в солидную сумму.

Консультация стоит 20 тысяч рублей, занимает примерно три часа, но туда еще входят ответы после консультации. Лечение в клинике 12,5 тысяч долларов стоит, полный курс - 3 недели или 24 дня.

К слову, это больше восьмисот тысяч рублей. Главный аргумент для привлечения адептов - теория заговора. Якобы врачи всего мира сговорились и не пускают в бизнес конкурентов. Ведь традиционные медикаменты и процедуры дорогие, а сода - нет. И самое страшное, люди в отчаянии готовы этому поверить.

«Какое бы количество соды мы не вводили в кровь или желудок, наша кровь от этого не изменится. То есть, это метод абсолютно бездумен и, на мой взгляд, вреден, потому что никаким образом не влияет на онкологический процесс», - пояснил хирург-онколог, заместитель директора по онкологии Клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова СПбГУ Андрей Павленко.

Андрей Павленко один из лучших онкологов страны, сам стал жертвой тяжелой болезни. Он перенес операцию по удалению желудка, которую, скорее, привык делать. Реальным опытом он решил делиться с пациентами и врачами, создал блог «Жизнь человека». Сейчас ему удалось добиться ремиссии, да, его жизнь полностью изменилась, но уже вернулся к работе. Никакие народные методы, уверен он, пока не могут излечить от рака, как бы в это не хотелось верить.

«Ряд этих методов опасны для наших пациентов, и могут приводить к нежелательным явлениям, которые делают невозможным дальнейшее лечение традиционными способами», - подчеркнул Павленко.

Лечение одуванчиками, кофейные клизмы, загадочные порошки неизвестного состава - что только не предлагают псевдоцелители в интернете.

«Шок, человек становится уязвим. Сейчас есть статистика, что 80% онкологических больных идут сначала к целителям, и теряют время. Потом становятся неоперабельными», - говорит президент международной профессиональной ассоциации психологов Ольга Хлебодарова.

Часто псевдоцелители прикрываются авторитетными организациями. В Национальном центре онкологии Блохина предупреждают: осторожно, мошенники. Они создают поддельные сайты, рассказывают о не существующих исследованиях.

Ирина Боровова сейчас возглавляет Ассоциацию онкологических пациентов. Она рассказывает, что за базу данных с онкопациентами идет борьба, предлагают непроверенные клиники практически в очереди к врачу. Не говоря уже о сомнительных методах - прижигании сигарами, пиявках, и даже жуках.

Казалось бы, 30 лет прошло с тех пор, когда полстраны во время сеанса Чумака подставляла емкости с водой к телевизору в надежде на чудо. Тогда, по крайней мере, такие целители были на виду.

С развитием технологий количество псевдолекарей растет в геометрической прогрессии, а методы становятся все экстремальнее. Неизменно только желание верить, что даже самые тяжелые болезни можно победить простыми народными средствами. Но пока Нобелевскую премию за прорыв в медицине никто из этих целителей не получил.