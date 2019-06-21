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Военные США на бронетехнике уничтожили посевы в Румынии: видео

Кристина Волкова
07:01 21.06.2019
Местные жители поселения пытались обратиться к американским солдатам с просьбами остановиться, «однако те их проигнорировали и продолжали двигаться через культуры».
Военные США на бронетехнике уничтожили посевы в Румынии: видео
© Фото: US Army, globallookpress

Военные США на бронемашинах в ходе учений НАТО на территории Румынии по ошибке вторглись в частные земли, уничтожив при этом произраставшие на полях сельскохозяйственные посевы и спровоцировав панику среди местного населения. Об этом сообщила пресс-служба Министерства национальной обороны Румынии.

Инцидент, как уточняется, произошел в 14:00 в районе острова Яломицы во время международных учений Saber Guardian – 2019. В этом году учения проходят с 3 по 24 июня на территории Болгарии, Венгрии и Румынии.

«Военные армии США, которые продвигались с бронетехникой в неблагоприятных метеорологических условиях, пересекли по ошибке аграрную зону, уничтожив культуры», - приводит слова пресс-службы ТАСС.

Там добавили, что нахождение было ранее не согласовано с местными властями и предпринимателями, которым принадлежат эти земли.

Как передает газета Adevărul, местные жители поселения пытались обратиться к американским солдатам с просьбами остановиться, «однако те их проигнорировали и продолжали двигаться через культуры». Одновременно они неоднократно открывали огонь из стрелкового оружия, чем сильно напугали жителей. Кроме того, как уточняется в издании, военные США сильно повредили земли, пока испытывали свое оружие.

Между тем, Министерство обороны США, которое узнало об инциденте, уже пообещало провести собственное расследование и по его итогам возместить ущерб. На место была отправлена специальная комиссия, которые будут вести переговоры с местными властями и жителями.

Международные учения НАТО Saber Guardian – 2019 проходят на трех территориях Болгарии, Венгрии и Румынии и координируются Сухопутными войсками США в Европе (USAREUR) и штабом Сухопутных сил Румынии. В этом году ожидается проведение маневров по захвату базы ВВС, форсированию Дуная, стрельбы ракетами Patriot и Stringer. Кроме того, маневры включают в себя отражение наземной атаки неприятеля. В учениях примут участие около восьми тысяч военнослужащих из шести стран - Албании, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Румынии и США.

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