NYT: Трамп одобрил удар по Ирану, но позже отменил его

Американский лидер Дональд Трамп одобрил нанесение ударов по Ирану.

Но позже отменил свое решение. Первоначально президент США так отреагировал на сообщение о том, что иранские военнослужащие сбили американский беспилотный летательный аппарат, но вскоре пересмотрел свои выводы. В частности, Трамп собирался ударить по некоторому количеству целей в Иране, среди которых были радиолокационная станция и ракетные батареи, но затем отменил данное решение. Об этом сообщает издание The New York Times.

Ранее в Иране сообщили о сбитом БПЛА США Global Hawk. Беспилотник подбили в провинции Хормозган. Первоначально в Центральном командовании вооруженных сил США заявили, что никаких американских БПЛА над Ираном не было. Однако затем Дональд Трамп сказал, что просто кто-то конкретный с иранской стороны по ошибке сбил беспилотник. После этого в Пентагоне показали карту, на которой показано, что сбитый Ираном американский беспилотник находился над международными водами.