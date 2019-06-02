Как давление США на Китай «убивает» Huawei

Представить себе современную жизнь без интернета или мобильного телефона невозможно. Согласно официальной статистике, во всемирную паутину сегодня втянуто более 4 миллиардов человек, то есть более двух третей всего населения Земли. В России этот показатель еще выше. Эксперты утверждают, что четверо из пяти россиян ежедневно проводят в интернете около трех часов своего времени.

Виртуальная реальность стала настолько реальной, что никому даже в голову не приходит, что ее можно отключить. Но достаточно нажать несколько клавиш, и доступ к глобальному информационному потоку будет отрезан.

Google - хозяин Android - отказал лидеру на рынке мобильных устройств, китайской компании Huawei, в своем программном обеспечении. Точнее, в обновлении заложенных программ. По сути, Android в китайских смартфонах Huawei скоро должен скончаться, превратив одни из самых продаваемых аппаратов в мире в груду бесполезного металлопластика.

«Отказ компании Google предоставлять свою оболочку Android для Huawei является политическим решением, ничем иным. Также очевидно, что это лишь начало технологического давления на Китай. Я думаю, что сейчас будут отзываться различные лицензии. Патенты, компании производства США», - уверен политолог Александр Асафов.

Интернет воспитал целое поколение людей, уверенных в необходимости доступа к свободной информации. Но свобода оказалась мифом. Нет безграничной сети. Любая компьютерная компания, будь то Google, Microsoft или Apple, не является самостоятельной.

«Может быть, де-юре относится к каким-то физическим лицам, находящимся в США, но де-факто она предоставляет абсолютно всю информацию ЦРУ, АНБ, Пентагону, правительству США», - рассказал журналистам «Специального репортажа» Иван Алехин, эксперт в области IT-технологий и инноваций.

Получается, что интернет вроде ничей, общий. Но то, благодаря чему он существует, находится в США. И ягодкой на этом интернет-торте является Корпорация по присвоению имен и адресов в интернете - ICANN. Формально организация независима. Но до 2016 года эта некоммерческая структура фактически находилась под контролем правительства США.

«Безусловно, местонахождение определяет, как бы ни говорили про независимость. Как бы ни говорили, там, где вы находитесь, кто девушку кормит, тот ее и танцует. Понятно, что они стремятся быть максимально независимыми. Но вы не можете быть независимыми, находясь в юрисдикции другого государства», - уверен Герман Клименко, председатель совета Фонда развития цифровой экономики.

Во внутренних документах ICANN четко прописано: подчиняется законам штата Калифорния. А в уставе корпорации, якобы независимом ни от кого, читаем следующее: «…когда действие в сфере политики затрагивает государственные интересы, запросить мнение Правительственного консультативного комитета и учесть любые рекомендации, своевременно представленные Правительственным консультативным комитетом».

«Президентом США закреплено право на превентивный удар в киберпространстве против России. Недавно американское ведомство отчиталось о том, что они нанесли успешный удар по редакции одного из российских изданий в городе Санкт-Петербург, который они подозревают во вмешательстве в выборы. То есть, в принципе, эта война уже идет, и американцы применяют свое кибероружие против нас», - добавил Асафов.

Какие неприятности могут доставить России в киберпространстве, как этого избежать? И может ли РФ отказаться от американского программного обеспечения? Не пропустите новое расследование «Специального репортажа» 3 июня в 18.30 на телеканале «Звезда».