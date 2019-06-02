Китай испытал ядерную ракету нового поколения JL-3: видео

Народно-освободительная армия Китая провела успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты нового поколения JL-3. Предположительно, ракета была запущена с борта подлодки 2 июня в 4.28 из бухты Бохай у полуострова Шаньдун. Об этом сообщает Defence Blog.

Ракету, появившуюся в небе, запечатлели на видео с суши многочисленные рыбаки и очевидцы. Это не первый запуск ракеты нового поколения. Впервые Китай провел ее испытания в декабре 2018 года.

Твердотопливная ракета JL-3 имеет дальность полета от 12 до 14 тысяч километров и способна нести до 10 термоядерных боеголовок.

Планируется, что головную атомную подлодку, которая будет носителем JL-3, введут в строй в середине 2020-х годов.