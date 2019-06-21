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Сверло-камнеед: на Филиппинах обнаружили новый вид моллюсков

Егор Левин
06:32 21.06.2019
Название моллюсков Lithoredo Abatanica, что означает комбинацию латинского слова «камень» и отсылки к реке Абатан, где и обнаружили неизвестных ранее существ.
Сверло-камнеед: на Филиппинах обнаружили новый вид моллюсков
© Фото: Science Magazine, Youtube

Поедающих камни моллюсков обнаружили на Филиппинах. Международная исследовательская группа выяснила, что они селятся в каменных породах, «просверливая» в них норы и поедая их изнутри.

Жителям филиппинского острова Бохоль давно было известно о необычных моллюсках. Местные жители знали, что в подводных скалах есть норы шашней – одного из видов двустворчатых моллюсков, до недавнего времени известных как исключительных любителей древесины. Однако оказалось, что это не так.

Исследователи открыли новый вид под названием Lithoredo Abatanica, что означает комбинацию латинского слова «камень» и отсылки к реке Абатан, где и обнаружили неизвестных ранее моллюсков. О них рассказывает научное издание Proceedings of the Royal Society.

Микрофотография показала, что моллюски обладают лопатообразными резцами, которые и используют для обработки каменных пород. Длиной они достигают 10 сантиметров и имеют длинный кишечник.

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