В Китае начали сокращать производство смартфонов Huawei

Один из крупнейших сборщиков техники, тайваньская компания Foxconn, остановила производство смартфонов Huawei в связи с американскими санкциями.

Как пишет газета South China Morning Post, тайваньский производитель, собирающий телефоны для многих марок, включая Apple и Xiaomi, приостановил свои линии. При этом в начале года он провел массовую кампанию по набору персонала в связи с растущими продажами Huawei. Теперь Foxconn отказывается от комментариев по ситуации.

В первом квартале года Huawei сохранила второе место по продажам смартфонов, но до конца года она вряд ли победит Apple, отдав серебро американской компании, не говоря о том, что до лидера рынка – Samsung – ей уже не дорасти.

По данным издания, дела у китайской компании пошли хуже после включения ее в американский черный список.

Отмечается, что новинка Honor 20 уже продается в Китае, пользуясь большим спросом, но в Европе из-за санкций США смартфон купить уже проблематично.

Напомним, Минторг США внес Huawei в черный список, запрещая американским компаниям сотрудничать с китайской. То есть смартфоны могут лишиться приложений и обновлений Android и сервисов Google. В ответ китайская компания подала иск против США с требованием признать незаконным внесение ее в черный список.