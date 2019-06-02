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Компост из людей: в США разгорается грандиозный скандал

Юлия Васильченко
19:20 02.06.2019
В штате Вашингтон человеческие останки теперь будут превращать в удобрения. Католическая церковь от такого решения пришла в ярость.
© Видео: ТРК "Звезда"

В США разгорается новый скандал: там начали практиковать новый способ захоронения людей. В штате Вашингтон человеческие останки теперь будут превращать в удобрения.

Власти уверены - такой способ экологичен, снижает расходы на похороны, решает проблему нехватки мест на кладбище и обеспечит родственников бесплатным удобрением для газонов и грядок. Сопротивляется только церковь, но кого волнуют разговоры о вечном, когда на кону выгода и практичность.

Вокруг нового закона разгорелись жаркие дискуссии в эфирах популярных ток шоу. Идея шокировала многих американцев.

«Либералы и феминистки не перестают меня удивлять. Как может в голову прийти такая идея, делать из людей компост? Попахивает демонизмом. В этом нет никакой логики и здравого смысла», -возмущается житель штата Вашингтон.

А дизайнер из Сиэтла Катрина Спэйд считает, что смерть - это не чрезвычайное происшествие, а естественный процесс воссоединения с природой. Поэтому она активно лоббировала и поддерживала инициативу штата Вашингтон, согласно которому из людей после смерти можно будет делать компост.

Несколько лет назад Катрина основала компанию, организующую такие новаторские или, как говорят в Америке, «зеленые» похороны. Компостирование тел, по словам Катрины, это экологически чистый процесс. А вот кремация, которую сейчас предпочитают около 70% американцев, портит экологию, как впрочем и захоронение. В процессе кремации в атмосферу выбрасывается углекислый газ, а земля на кладбищах пропитана вредными металлами и формалином для бальзамирования.

«Фермеры десятилетиями хоронили животных, превращая их в компост. Покрывали их опилками и соломой. И трупы постепенно становились частью почвы», - объясняет она.

Почти такой же ритуал предлагают проводить в компании Катрины. Тело поместят в специальную капсулу с опилками, содержащими микроорганизмы. Процесс натуральной переработки займет всего пару недель и в результате из трупа получится экологически чистое удобрение.

В интервью журналистам Катрина рассказывала, что выросла в семье медиков, где на смерть смотрели с естественнонаучной точки зрения: как молекулы и атомы тела становятся частью окружающей среды.

«Когда мне исполнилось 30, я неожиданно осознала, что смертна и мне стало любопытно, что произойдет с моим телом, когда я умру. Мои родители, друзья атеисты и я стали задумываться над тем, как бы мы хотели быть захоронены? Это меня натолкнуло на мысль, что кроме кремации и обычных похорон, которые отравляют планету, выбрать не из чего и что это нарушает гармонию с природой», - рассказала дизайнер.

Католическая церковь же из-за нового закона в штате Вашингтон в ярости.

«Избавляться таким образом от человеческих останков это неуважение к телу умерших», - отстаивает свою точку зрения глава Католической епархии штата Вашингтон Джозеф Спраг Джетрис.

Но оказывается, вера и почитание религиозных традиций в США постепенно отмирает и уходит в прошлое. Американцы, согласно, опросам стали реже ходить в церковь. За последнее десятилетие число прихожан снизилось примерно на 20%, особенно среди демократов и молодежи. На этом фоне инициатива об альтернативных способах погребения в либеральном штате Вашингтон уже не кажется такой странной.

«Был такой фильм, в котором рассказывают про еду из переработанных человеческих тел. Так обращаться с умершими - действительно немыслимо. А теперь предлагают делать компост. В этой идее я не вижу ничего криминального. Мы, католики, считаем, что самое главное - душа, а то, что после смерти происходит с телом, не так уж важно», - высказал свое мнение бывший американский дипломат Джеймс Джатрас.

«По-моему так здорово стать деревцем или травкой, гораздо лучше, чем быть захороненной в гробу. Это так здорово!», - эмоционально поддержала инициативу одна из жительниц штата.

Эту инициативу рекламируют еще и как экономные похороны. Превращение в удобрение стоит примерно 5000 долларов: дороже кремации (эти услуги составляют примерно 3000 долларов), но дешевле обычного погребения, которое обходится в среднем в 7000 долларов.

Родители одного из калифорнийцев чуть не обанкротились, оплатив ритуальные услуги после смерти его брата.

«Хорошие похороны могут позволить себе только состоятельные американцы, и эта дискриминация против тех, у кого небольшие доходы», - констатировал он.

Но платить за любые похороны придется как богатым, так и бедным, поэтому предприниматели по всей стране воплощают в жизнь разные креативные сценарии смерти. Ваш прах могут отправить в космическую одиссею или на дно океана, навечно сродниться с коралловыми рифами. Можно даже стать грибом, если тело умершего обернут в костюм со спорами.

Америка вступает в период стареющих бэби-бумеров: 10,000 американцев празднуют 65-й день рождения каждый день, постепенно приближаясь к концу жизни и обещая прибыль как традиционному так и нетрадиционному похоронному бизнесу.

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