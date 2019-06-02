Познер прокомментировал свое попадание в базу «Миротворец»

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал попадание своего имени в базу данных украинского сайта «Миротворец». Сообщение журналиста появилось на его официальном сайте.

Он объяснил это тем, что в середине апреля он в качестве жюри приехал на конкурс «ТЭФИ-Капитал» в Ялту, финал которого проводился в Крыму.

«Прилетел, провел заседание жюри, улетел. Все. Очевидно, это и послужило поводом для включения меня в этот список», - отметил журналист.

Познер отметил, что решение Киева его не особо расстроило, так как он не считает себя врагом Незалежной, и это все «глупости».

«Враг ли я Украины? Конечно, нет. Буду ли я страдать от того, что мне запрещен въезд на Украину? Тоже нет», - добавил он.

Напомним, Владимир Познер вошел в тройку самых авторитетных российских журналистов.

Одними из последних в базу сайта «Миротворец» были внесены супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена (позднее ее убрали из списка), бизнесмен Игорь Коломойский, а также лидер легендарной группы Pink Floyd Роджер Уотерс.