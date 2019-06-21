СМИ: команда Зеленского готовит встречу с Путиным

Команда украинского лидера Владимира Зеленского готовится к встрече с президентом России Владимиром Путиным. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Михаил Поплавский.

«По моей информации, команда готовится… Нужны предложения, согласовать дипломатические каналы, и потом два президента должны принять уже сформированные и согласованные решения», - приводит «112 Украина» слова народного избранника.

Поплавский при этом добавил, что, если встреча состоится, то Зеленский поднимет на ней вопросы конфликта на Донбассе и принадлежности Крыма.

Напомним, Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после государственного переворота на Украине. За воссоединение с Россией тогда высказалось подавляющее большинство проголосовавших.

В Москве неоднократно заявляли, что референдум был проведен демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.

Весной этого года, после победы Зеленского на президентских выборах на Украине, Владимир Путин не исключил встречи с новым украинским лидером. По словам президента России, главной темой на этой встрече, «если она когда-то будет», станет конфликт на Донбассе.