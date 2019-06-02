В Новой Москве иномарка въехала в магазин
В результате ЧП пострадал девятилетний ребенок, который попал под колеса автомобиля.
© Видео: Телеканал "360" © Фото: 360
Внедорожник Suzuki около 10.00 въехал в витрину магазина на 37-м километре Киевского шоссе. Телеканал «360» публикует видео момента ЧП.
На кадрах видно, как иномарка выбивает витрину и сносит предметы внутри магазина. При этом под колеса автомобиля попадает девятилетний мальчик, который стоял у одного из стеллажей.
Сообщается, что на место аварии оперативно приехали медики и увезли ребенка на скорой в больницу.
Причина аварии устанавливается. В настоящее время автомобиль эвакуирован из здания, на месте работают ремонтные службы.