В Москве прошел концерт лауреатов премии детского патриотического творчества

Первого июня, в День защиты детей в Москве вручили премии лауреатам «Национальной премии детского патриотического творчества - 2019». Церемония награждения и гала-концерт победителей прошли в концертном зале Vegas City Hall.

Премия проводилась по двум возрастным категориям - дошкольная и школьная. В младшей категории участвовали дети от четырех до шести лет, а в старшей - от семи до 18.

Участие в премии абсолютно бесплатное, и подать заявку мог любой желающий, но важно, чтобы все номера, которые представили юные участники, были связаны с Россией и имели патриотическую направленность.

«Будущее России в наших детях. Как они будут воспитаны, как они будут образованы, как они будут любить нашу Родину, как они будут насыщены энергетикой положительной, такой будет и страна», - рассказал председатель ДОСААФа Москвы Вячеслав Ниниченко.

Конкурс объединил в себе различные виды детского творчества: вокал, хореография, инструментальный жанр, художественное слово, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, мода, театр, спорт, журналистика и оригинальный жанр.