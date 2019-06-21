Киану Ривз может получить роль супергероя в фильмах Marvel

Киностудия Marvel Studios заинтересована в том, чтобы сотрудничать со знаменитым актером Киану Ривзом. Об этих планах рассказал глава компании Кевин Файги.

Он подчеркнул, что киностудия давно ведет переговоры с Ривзом о его участии в фильмах. В настоящее время пока актер пока окончательного ответа не дал.

«Но если он согласится, то на этот случай мы очень хотим найти для него хорошую роль», - цитирует его портал Comic Book.

Файги сравнил Ривза с актером Джейком Джилленхолом, который снимался в новом фильме про «Человека-паука»: ему роль досталась лишь после того, как появился подходящий герой - злодей Мистерио.

В киностудии выразили надежду, что Ривз так же согласится на сотрудничество.