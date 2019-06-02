В ДТП с автобусом и грузовиком под Ростовом пострадали 15 человек
При столкновении грузовика и пассажирского автобуса в Ростовской области пострадали не менее 15 человек.
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По меньшей мере 15 человек пострадали в аварии с автобусом и грузовиком на трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе Ростовской области, в том числе три ребенка.
Как пишет «Интерфакс», ДТП произошло около 13.40 мск на 1049-м км трассы М-4 «Дон». Автобус следовал по маршруту Новочеркасск - Ростов-на-Дону. Водитель автобуса 1982 г.р. допустил столкновение с грузовым автомобилем «МАН», который на пешеходном переходе пропускал пешеходов. Также автобус по касательной допустил столкновение с автомобилями Kia Rio и грузовым Renault.
Пострадавшие были госпитализированы в ближайшие больницы. На месте работают правоохранительные органы, выясняя обстоятельства ДТП.